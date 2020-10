Michele Morrone ospite a Verissimo: oltre al sex symbol c’è di più (Di sabato 10 ottobre 2020) Michele Morrone si racconta davanti alle telecamere L’attore e cantante Michele Morrone è stato ospite di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Ha raccontato una parte di sé che il pubblico non conosceva. COSA SAPPIAMO? Nato nel 1990, ha compiuto 30 anni soltanto la settimana scorsa, il 3 ottobre per la precisione. Nel 2011 viene scelto nella miniserie televisiva Come un delfino 2, recitando al fianco di Raoul Bova. Poi lo vediamo recitare per piccoli ruoli in varie fiction: Che Dio ci Aiuti 3, Squadra Antimafia 6 e Provaci ancora Prof! 6. Ha anche partecipato all’undicesima edizione di Ballando con le stelle, classificandosi al secondo posto accanto alla ballerina Ekaterina Vaganova. Nel 2017 ecco il suo primo ruolo da ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 ottobre 2020)si racconta davanti alle telecamere L’attore e cantanteè statodicondotto da Silvia Toffanin. Ha raccontato una parte di sé che il pubblico non conosceva. COSA SAPPIAMO? Nato nel 1990, ha compiuto 30 anni soltanto la settimana scorsa, il 3 ottobre per la precisione. Nel 2011 viene scelto nella miniserie televisiva Come un delfino 2, recitando al fianco di Raoul Bova. Poi lo vediamo recitare per piccoli ruoli in varie fiction: Che Dio ci Aiuti 3, Squadra Antimafia 6 e Provaci ancora Prof! 6. Ha anche partecipato all’undicesima edizione di Ballando con le stelle, classificandosi al secondo posto accanto alla ballerina Ekaterina Vaganova. Nel 2017 ecco il suo primo ruolo da ...

CarAlt62 : - romvantic : RT @ineedalcool: Posso dire che Michele Morrone è un gran figo ? #verissimo - romvantic : RT @Antimo_Mallardo: Quando quelli della Ares hanno cercato Michele Morrone per proporgli un film forse lui era al parco e così hanno chiam… - stefanismysmile : RT @ggiioorrggiia_: Tweet di apprezzamento per Michele Morrone perché sì #Verissimo - romvantic : RT @ggiioorrggiia_: Tweet di apprezzamento per Michele Morrone perché sì #Verissimo -