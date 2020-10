Mezzogiorno, Giannola (Svimez): Ritardi nella spesa dei Fondi Ue, col Recovery Fund si cambi passo (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Presidente Svimez Adriano Giannola, intervenendo a un confronto con Ferruccio De Bortoli a Torchiara nel Cilento, ha esordito dicendo che “la pandemia da una parte ha unito il Paese ma dall’altra prospetta il rischio di dividere strutturalmente ancor più Nord e Sud”. E’ indispensabile un serio Progetto-Sistema che coinvolga sia il Centro-Nord che il Mezzogiorno, dando attuazione fino in fondo a quell’obiettivo della coesione nazionale posto tra le condizioni fissate dalla Ue per l’assegnazione delle risorse stanziate a Bruxelles. Un progetto ambizioso ma possibile se si sapranno concentrare le risorse aggiuntive europee su due obiettivi fondamentali per l’auspicato “rinascimento” dell’Italia che è oggi “il grande malato d’ Europa”. Si tratta ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 ottobre 2020) Il PresidenteAdriano, intervenendo a un confronto con Ferruccio De Bortoli a Torchiara nel Cilento, ha esordito dicendo che “la pandemia da una parte ha unito il Paese ma dall’altra prospetta il rischio di dividere strutturalmente ancor più Nord e Sud”. E’ indispensabile un serio Progetto-Sistema che coinvolga sia il Centro-Nord che il, dando attuazione fino in fondo a quell’obiettivo della coesione nazionale posto tra le condizioni fissate dalla Ue per l’assegnazione delle risorse stanziate a Bruxelles. Un progetto ambizioso ma possibile se si sapranno concentrare le risorse aggiuntive europee su due obiettivi fondamentali per l’auspicato “rinascimento” dell’Italia che è oggi “il grande malato d’ Europa”. Si tratta ...

