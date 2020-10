Meteo weekend | dalla mini ottobrata al MALTEMPO per l’OFFENSIVA dall’ARTICO

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 10 ottobre 2020) La perturbazione dal Nord Europa si appresta a sfondare sull’Italia, ponendo fine al doo dell’alta pressione che si era affermato negli ultimi giorni, riuscendo a garantire una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Possiamo persino parlare di piccola, con anche le temperature risalite fino a picchi di 26-27 gradi su alcune località del Sud Italia. Ora però cambia tutto, con l’anticiclone che batte già in ritirata e il peggioramento che inizia a manifestarsi a partire dal Nord Italia. EvoluzioneLa perturbazione, in rapido avvicinamento all’Italia, è pilotata da una discesa d’aria fredda di matrice polare, già responsabile di un repentino calo termico su gran parte dell’Europa Centro-Occidentale. Solo nel ...