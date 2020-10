Meteo | le previsioni di sabato 10 e domenica 11 ottobre

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il prossimo weekend verrà ricordato per la prima irruzione artica della stagione. All’improvviso ci troveremo in un'atmosfera tardo autunnale con freddo, vento e temporali. Anche la neve farà la sua comparsa a quote basse per il periodo (intorno ai 1000 metri di quota). E la prossima settimana sarà caratterizzata dall’arrivo di tre perturbazioni diverse. Ledi10Buona parte d’Italia sarà ancora protetta dall’alta pressione con tempo discreto, soleggiato al Centro Sud. Dal pomeriggio è atteso un primo peggioramento sulle Alpi, la Liguria e l’alta Toscana. Nella notte le piogge si faranno più insistenti e diffuse su tutto il comparto nord occidentale, fino all’Emilia e il Triveneto. Rischio di nubifragi. Temperature in lieve ...