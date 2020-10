Meteo Italia nel lungo termine: BRUTTO con poche pause. Pieno AUTUNNO (Di sabato 10 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo per affrontare un lungo periodo di maltempo. Le condizioni Meteo climatiche cambieranno a stretto giro, ricordandoci che ottobre è un mese tipicamente autunnale e non certamente un mese d’Estate. Osservando i modelli matematici di previsione arrivano conferme, conferme sul profondo scossone barico che potrebbe catapultarci in 10-15 giorni di tempo incerto. Andremo poi ad analizzare nel dettaglio le differenze modellistiche più rilevanti, ciò che conta è cercare di stilare una linea di tendenza che possa proiettarci all’ultima decade mensile. La parola d’ordine, dopo l’Artico, potrebbe essere Atlantico. Depressioni più o meno profonde potrebbero prendere di mira l’Europa occidentale, dispensando maltempo tipicamente ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo per affrontare unperiodo di maltempo. Le condizioniclimatiche cambieranno a stretto giro, ricordandoci che ottobre è un mese tipicamente autunnale e non certamente un mese d’Estate. Osservando i modelli matematici di previsione arrivano conferme, conferme sul profondo scossone barico che potrebbe catapultarci in 10-15 giorni di tempo incerto. Andremo poi ad analizzare nel dettaglio le differenze modellistiche più rilevanti, ciò che conta è cercare di stilare una linea di tendenza che possa proiettarci all’ultima decade mensile. La parola d’ordine, dopo l’Artico, potrebbe essere Atlantico. Depressioni più o meno profonde potrebbero prendere di mira l’Europa occidentale, dispensando maltempo tipicamente ...

