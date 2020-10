Meteo da lupi: da domenica tutti sull’attenti (Di sabato 10 ottobre 2020) Le grandi manovre stanno iniziando. Grandi manovre Meteo climatiche, autunnali o invernali a questo punto è giusto domandarselo. Considerando la spinta verso nord dell’Alta delle Azzorre, con conseguente blocco delle correnti atlantiche, e considerando che la risposta artica non si farà attendere possiamo tranquillamente affermare che ci troviamo difronte a una configurazione tipicamente invernale. Dopotutto se si è parlato di NAO- un motivo ci sarà… Dopotutto se a circa 2 settimane di distanza dall’ondata di freddo che ha colpito gli USA sta succedendo la stessa cosa in Europa, un motivo ci sarà… Da domenica severo peggioramento Dirottando l’attenzione dallo scenario continentale a quello italiano, i vari modelli previsionali ci confermano un bel peggioramento. Si ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Le grandi manovre stanno iniziando. Grandi manovreclimatiche, autunnali o invernali a questo punto è giusto domandarselo. Considerando la spinta verso nord dell’Alta delle Azzorre, con conseguente blocco delle correnti atlantiche, e considerando che la risposta artica non si farà attendere possiamo tranquillamente affermare che ci troviamo difronte a una configurazione tipicamente invernale. Dopotutto se si è parlato di NAO- un motivo ci sarà… Dopotutto se a circa 2 settimane di distanza dall’ondata di freddo che ha colpito gli USA sta succedendo la stessa cosa in Europa, un motivo ci sarà… Dasevero peggioramento Dirottando l’attenzione dallo scenario continentale a quello italiano, i vari modelli previsionali ci confermano un bel peggioramento. Si ...

Le grandi manovre stanno iniziando. Grandi manovre meteo climatiche, autunnali o invernali a questo punto è giusto domandarselo. Considerando la spinta verso nord dell'Alta delle Azzorre, con ...

Poi, tra domenica sera e lunedì, l’aria fredda scaverà una depressione nel mar Tirreno che darà vita ad un peggioramento del tempo molto accentuato su tutte le regioni meridionali. Sabato 10 avremo le ...

Poi, tra domenica sera e lunedì, l'aria fredda scaverà una depressione nel mar Tirreno che darà vita ad un peggioramento del tempo molto accentuato su tutte le regioni meridionali. Sabato 10 avremo le ...