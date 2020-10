Mercato Juventus, “Tuttosport”: possibile colpo a zero dal Bayern nel 2021 (Di sabato 10 ottobre 2020) Mercato Juventus – La sessione estiva di Mercato si è appena conclusa. La Juventus, che aveva iniziato col botto (Kulusevski e Arthur), finisce col botto: Federico Chiesa. Paratici però continua a monitorare le possibili occasioni di Mercato. Il lavoro sottotraccia del dirigente bianconero questa volta è indirizzato verso la Germania, in particolare in casa Bayern. Infatti come riporta Tuttosport, la Juventus starebbe pensando ad un colpo a parametro zero: David Alaba. Mercato Juventus, Alaba a zero nel 2021? L’austriaco è sempre stato tra i migliori terzini del mondo. Negli ultimi anni, soprattutto lo scorso anno, con ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 ottobre 2020)– La sessione estiva disi è appena conclusa. La, che aveva iniziato col botto (Kulusevski e Arthur), finisce col botto: Federico Chiesa. Paratici però continua a monitorare le possibili occasioni di. Il lavoro sottotraccia del dirigente bianconero questa volta è indirizzato verso la Germania, in particolare in casa. Infatti come riporta Tuttosport, lastarebbe pensando ad una parametro: David Alaba., Alaba anel? L’austriaco è sempre stato tra i migliori terzini del mondo. Negli ultimi anni, soprattutto lo scorso anno, con ...

