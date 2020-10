Mattarella in occasione della Giornata mondiale della salute mentale: “Il Coronavirus aumenta il disagio psichico” (Di sabato 10 ottobre 2020) Mattarella: “Il Coronavirus aumenta il disagio psichico” “Il Coronavirus aumenta il disagio psichico”: lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che, secondo il Capo dello Stato, “costituisce l’occasione per riflettere sui bisogni delle persone più fragili e sulla vulnerabilità psichica connessa alle condizioni di isolamento sociale e di emarginazione”. Mattarella poi dichiara in una nota pubblicata sul ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020): “Ililpsichico” “Ililpsichico”: lo afferma il presidenteRepubblica Sergioinche, secondo il Capo dello Stato, “costituisce l’per riflettere sui bisogni delle persone più fragili e sulla vulnerabilità psichica connessa alle condizioni di isolamento sociale e di emarginazione”.poi dichiara in una nota pubblicata sul ...

