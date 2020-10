Maria Teresa Ruta confessione al GF VIP 5: “Non voglio ricordare, hanno tentato di stuprarmi” (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 succede davvero di tutto e spesso, come diciamo in molte occasioni, i concorrenti dimenticano di essere perennemente osservati dalle telecamere. Arrivano quindi a parlare di cose che non avevano mai detto prima, o di cui poco avevano raccontato. E’ il caso di Maria Teresa Ruta che oggi si è aperta con Tommaso Zorzi arrivando a raccontare un momento drammatico della sua vita. La conduttrice ha raccontato al suo coinquilino di aver subito un tentativo di stupro che le ha cambiato per sempre la vita. Maria Teresa ha spiegato che lei sta molto bene nella sua vita, ha tante cose importanti: una madre che ama, un fratello meraviglioso, i suoi figli. Ma c’è altro… Maria Teresa Ruta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 succede davvero di tutto e spesso, come diciamo in molte occasioni, i concorrenti dimenticano di essere perennemente osservati dalle telecamere. Arrivano quindi a parlare di cose che non avevano mai detto prima, o di cui poco avevano raccontato. E’ il caso diche oggi si è aperta con Tommaso Zorzi arrivando a raccontare un momento drammatico della sua vita. La conduttrice ha raccontato al suo coinquilino di aver subito un tentativo di stupro che le ha cambiato per sempre la vita.ha spiegato che lei sta molto bene nella sua vita, ha tante cose importanti: una madre che ama, un fratello meraviglioso, i suoi figli. Ma c’è altro…...

