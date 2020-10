Maria Teresa Ruta choc al GF Vip: “Hanno tentato di violentarmi” (Di sabato 10 ottobre 2020) Confessione choc di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020: Hanno tentato di violentarmi. La mia prima volta a 24 anni”. Maria Teresa Ruta si lascia andare ad una confessione choc nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tutto è accaduto quando ha ripensato alla litigata con Matilde Brandi scoppianno a piangere e affermando … L'articolo Maria Teresa Ruta choc al GF Vip: “Hanno tentato di violentarmi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 ottobre 2020) Confessionedial Grande Fratello Vip 2020: Hannodi violentarmi. La mia prima volta a 24 anni”.si lascia andare ad una confessionenella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tutto è accaduto quando ha ripensato alla litigata con Matilde Brandi scoppianno a piangere e affermando … L'articoloal GF Vip: “Hannodi violentarmi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

