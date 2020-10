Marcia della Liberazione, insulti ai giornalisti mentre dal palco chiedono di mettere la mascherina | VIDEO (Di sabato 10 ottobre 2020) La cosiddetta Marcia della Liberazione che sta avendo luogo in piazza San Giovanni a Roma a partire dalle 14 di oggi ha visto alcuni momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine. In seguito anche i giornalisti sono stati attaccati, tra insulti e spintoni. Tutto è partito dalla legittima richiesta delle forze dell’ordine di fornire i documenti ad alcuni manifestanti senza mascherina per procedere con l’identificazione. Considerati gli ultimi provvedimenti e l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, la richiesta di generalità è avvenuta per multare (da 400 a 1000 euro) chi si rifiuta di rispettare le regole per il contenimento del virus. LEGGI ANCHE >>> La storia del professore che ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 10 ottobre 2020) La cosiddettache sta avendo luogo in piazza San Giovanni a Roma a partire dalle 14 di oggi ha visto alcuni momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine. In seguito anche isono stati attaccati, trae spintoni. Tutto è partito dalla legittima richiesta delle forze dell’ordine di fornire i documenti ad alcuni manifestanti senzaper procedere con l’identificazione. Considerati gli ultimi provvedimenti e l’obbligo di indossare laall’aperto, la richiesta di generalità è avvenuta per multare (da 400 a 1000 euro) chi si rifiuta di rispettare le regole per il contenimento del virus. LEGGI ANCHE >>> La storia del professore che ...

ilfoglio_it : [VIDEO] @lucianocapone spiega, in 5 minuti, quello che c'è da sapere sulla “Marcia della liberazione” del 10 ottobr… - repubblica : A Roma la 'Marcia della Liberazione'. Montesano: 'Se non basta, ci vorrà un po' di disobbedienza civile' - giusmo1 : (Non nominare Liberazione invano) A Roma la 'Marcia della Liberazione'. Montesano: 'Se non basta ci vorrà un po' di… - ibisrosso : RT @GiancarloDeRisi: 'Non siamo negazionisti'. Cosi gli organizzatori della marcia della Liberazione oggi a Roma: 'Non neghiamo il virus, m… - a_meluzzi : RT @cronacadiroma: #6ottobre - Enrico #Montesano sostiene la Marcia della Liberazione a #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Marcia della Marcia della Pace, c'è l'ok: si fa nella versione 'catena umana' LA NAZIONE Roland Garros 2020 finale femminile, Swiatek trionfa a 19 anni. Kenin ko in due set

La cronaca della finale PRIMO SET - Pronti-via ... Prima si porta in vantaggio 2-1 tenendo il servizio, poi prosegue nella sua marcia senza dare tregua alla rivale statunitense. La Kenin patisce un ...

Pesaro, Giornata della Pace: il sindaco Ricci e l’assessore Ceccarelli ricordano il professore Luigi Panzieri

Un simbolo che i ragazzi pesaresi potranno esporre nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la Marcia della Pace, domani 11 ottobre, prendendo parte – a distanza – alla grande catena umana che ...

La cronaca della finale PRIMO SET - Pronti-via ... Prima si porta in vantaggio 2-1 tenendo il servizio, poi prosegue nella sua marcia senza dare tregua alla rivale statunitense. La Kenin patisce un ...Un simbolo che i ragazzi pesaresi potranno esporre nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la Marcia della Pace, domani 11 ottobre, prendendo parte – a distanza – alla grande catena umana che ...