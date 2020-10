‘Marcia della Liberazione’ a Roma: la polizia porta via un manifestante senza mascherina (Di sabato 10 ottobre 2020) Attimi di tensione alla ‘Marcia della Liberazione‘, la manifestazione in corso a piazza San Giovanni, a Roma, contro la gestione dell’emergenza Covid, quando un manifestante che non indossava la mascherina, è stato fermato dalle forze dell’ordine e identificato. Alcuni dei manifestanti, in numero inferiore rispetto alle aspettative, hanno iniziato a gridare: ‘Vergogna vergogna’, ‘Arrestateci tutti’. La situazione è quindi tornata calma. La zona è presidiata dalla polizia. 700 I PARTECIPANTI, NON TUTTI senza LA mascherina “Siamo circa 700 persone” la conferma su una prima stima dei partecipanti alla ‘Marcia della Liberazione’, arriva da uno degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020) Attimi di tensione alla ‘MarciaLiberazione‘, la manifestazione in corso a piazza San Giovanni, a, contro la gestione dell’emergenza Covid, quando unche non indossava la, è stato fermato dalle forze dell’ordine e identificato. Alcuni dei manifestanti, in numero inferiore rispetto alle aspettative, hanno iniziato a gridare: ‘Vergogna vergogna’, ‘Arrestateci tutti’. La situazione è quindi tornata calma. La zona è presidiata dalla. 700 I PARTECIPANTI, NON TUTTILA“Siamo circa 700 persone” la conferma su una prima stima dei partecipanti alla ‘MarciaLiberazione’, arriva da uno degli ...

