Mantova | 53enne cerca di suicidarsi | poi confessa | “Ho ucciso mio marito”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) “Homio marito”, hato Elena Scaini, 53 anni alle persone che l’hanno soccorsa dopo il suo tentativo di suicidio. Dopo aver ammazzato il compagno a, la donna si è nascosta in un B&B nel Modenese per togliersi la vita, ma non ce l’ha fatta. Ricoverata in ospedale, è piantonata dai carabinieri, in attesa che possa ricostruire la dinamica dell’omicidio. Il tentato suicidio e la confessione L’ha salvata il titolare del bed and breakfast dove si era rifugiata, in provincia di Modena. Elena Scaini ha ingerito un cocktail di farmaci, ma l’intervento dei soccorritori è stato tempestivo e ha evitato la morte della donna. Laha poito di averil marito, Stefano Giaron, 51 anni, ...