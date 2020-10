Mancini: “Le parole di Gravina sugli stadi? Siamo in democrazia, possiamo avere idee diverse” (Di sabato 10 ottobre 2020) Alla vigilia della partita contro la Polonia, il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa. “Ho ancora un paio di dubbi, devo valutare la condizione fisiche di alcuni calciatori, ma non sono troppi gli interrogativi in vista della partita di domani contro la Polonia. Speravo che partita dopo partita la squadra migliorasse e così è stato. Molto bravi i ragazzi: il merito è loro, sono stati rapidi ad apprendere”. Su Immobile che segna meno in Nazionale che con la Lazio: “Questo forse dipende dal modo di giocare delle due squadre. In ogni caso Ciro tutte le volte che ha giocato con noi ha sempre fatto bene. Se noi giocassimo 38 partite di seguito, segnerebbe 25 gol, purtroppo ci ritroviamo una volta ogni tanto e diventa più difficile. Siamo felici di avere Immobile, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Alla vigilia della partita contro la Polonia, il ct dell’Italia, Roberto, ha parlato in conferenza stampa. “Ho ancora un paio di dubbi, devo valutare la condizione fisiche di alcuni calciatori, ma non sono troppi gli interrogativi in vista della partita di domani contro la Polonia. Speravo che partita dopo partita la squadra migliorasse e così è stato. Molto bravi i ragazzi: il merito è loro, sono stati rapidi ad apprendere”. Su Immobile che segna meno in Nazionale che con la Lazio: “Questo forse dipende dal modo di giocare delle due squadre. In ogni caso Ciro tutte le volte che ha giocato con noi ha sempre fatto bene. Se noi giocassimo 38 partite di seguito, segnerebbe 25 gol, purtroppo ci ritroviamo una volta ogni tanto e diventa più difficile.felici diImmobile, ...

