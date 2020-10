Mamma Elena trovata morta nel fiume. La donna era scomparsa martedì. 'Esco per una passeggiata', le sue ultime parole (Di sabato 10 ottobre 2020) donna : si sono spente le speranze di ritrovare viva la Mamma sparita dal 6 ottobre scorso. L'hanno cercata per giorni sperando di poterla riabbracciare, ma . Elena Gulino , 55 anni di San Donà di ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020): si sono spente le speranze di ritrovare viva lasparita dal 6 ottobre scorso. L'hanno cercata per giorni sperando di poterla riabbracciare, ma .Gulino , 55 anni di San Donà di ...

Gazzettino : Cadavere nel fiume a Eraclea: è la donna scomparsa da San Donà di Piave. Infrante le speranze di ritrovare viva mam… - elena_cavallini : RT @mylife_gr: Mamma mia che puntata!#TheRookie - elena_ele6 : @SimonaParisi11 Non mi piace l’intromissione della mamma, ma in questo caso vorrei proprio che gli dicesse “ma cosa… - Harryscurlyeu : @httpsgiuly Mi sarei potuta chiamare Ludovica, Benedetta, Elena o Saturnia. Mi chiamo Eugenia: a molti fa schifo l… - elena_ele6 : Un po’ mi dispiace per Francesco che è un personaggio carismatico da solo, ma ha comunque sempre la presenza dei ge… -