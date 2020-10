Maltempo nel Lazio, da domani allerta gialla per 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile del Lazio ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile delha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di ...

vonderleyen : Solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dal maltempo nel nord Italia. E’ stato attivato il satellite euro… - emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - zaiapresidente : ?? Ho telefonato nel primo pomeriggio all'amico @Alberto_Cirio, presidente del Piemonte, per esprimergli la vicinanz… - leggoit : Maltempo nel Lazio, da domani allerta gialla per 24 ore - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Meteo, temperature giù anche di 10 gradi nel weekend. Da domenica mattina, aria di origine artica farà irruzione sull'Ita… -