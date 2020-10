Maltempo Liguria, riaperta la Ss20: lunedì i funerali dei cittadini morti sotto la ruspa, “ci sono 3 milioni di urgenze” (Di sabato 10 ottobre 2020) È stata riaperta nella notte la strada statale 20 ”Del Colle di Tenda e di Valle Roja” nel tratto tra il km 138,200 e 143,100 in località Airole, in provincia di Imperia. Il transito avviene a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Lo comunica Anas in una nota. Il tratto stradale era stato chiuso al traffico lo scorso 3 ottobre a seguito degli eventi alluvionali, che avevano causato il cedimento del piano viabile in corrispondenza dell’ingresso della Galleria “Bocche”. Le squadre Anas hanno lavorato costantemente nella settimana per la ricostruzione parziale del corpo stradale e messa in sicurezza della strada, per permettere la riapertura nel più breve tempo possibile. Allo stato permane il divieto di circolazione nel tratto dal km 133+782 al km 150+850 per i veicoli con massa superiore a 7.5t, ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) È statanella notte la strada statale 20 ”Del Colle di Tenda e di Valle Roja” nel tratto tra il km 138,200 e 143,100 in località Airole, in provincia di Imperia. Il transito avviene a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Lo comunica Anas in una nota. Il tratto stradale era stato chiuso al traffico lo scorso 3 ottobre a seguito degli eventi alluvionali, che avevano causato il cedimento del piano viabile in corrispondenza dell’ingresso della Galleria “Bocche”. Le squadre Anas hanno lavorato costantemente nella settimana per la ricostruzione parziale del corpo stradale e messa in sicurezza della strada, per permettere la riapertura nel più breve tempo possibile. Allo stato permane il divieto di circolazione nel tratto dal km 133+782 al km 150+850 per i veicoli con massa superiore a 7.5t, ...

GiovanniToti : MODELLO LIGURIA In 24 ore il tratto della statale 20 ad Airole, che aveva ceduto a causa del #maltempo, è stato rip… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - StradeAnas : In #Liguria, abbiamo riaperto al traffico nella notte la #SS20 a Airole (Imperia), dove il piano viabile era ceduto… - TommyMediagold : #Maltempo sul #NordItalia del 2-3 ottobre: #analisi dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria Danni maltempo: slitta l’approvazione dello stato di emergenza per la Liguria IVG.it Allerta gialla per temporali sul Levante della Liguria

Una nuova perturbazione si appresta a interessare la Liguria con piogge, rovesci, temporali localmente forti in particolare sul Levante della regione. L’allerta riguarda i BACINI PICCOLI E MEDI e ...

Maltempo, dalle 20 scatta l'allerta gialla nel Levante

Dopo la pesante ondata di maltempo della scorsa settimana e alcuni giorni di tregua, una nuova perturbazione si sta per affacciare sulla Liguria. Le prime precipitazioni, sparse, saranno possibili ...

Una nuova perturbazione si appresta a interessare la Liguria con piogge, rovesci, temporali localmente forti in particolare sul Levante della regione. L’allerta riguarda i BACINI PICCOLI E MEDI e ...Dopo la pesante ondata di maltempo della scorsa settimana e alcuni giorni di tregua, una nuova perturbazione si sta per affacciare sulla Liguria. Le prime precipitazioni, sparse, saranno possibili ...