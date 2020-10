Maltempo, dalla Protezione civile scatta l’allerta per domani in Campania (Di sabato 10 ottobre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo a partire dalle 12 di domani, domenica 11 ottobre alle 12 di lunedi’ 12 ottobre sull’intero territorio regionale. Si prevedono “precipitazioni sparse anche a carattere di “moderato rovescio” o temporale con locali raffiche di vento”. “Si raccomanda agli enti competenti di prestare particolare attenzione alle zone del territorio interessate da incendi boschivi che potrebbero determinare occasionali fenomeni franosi dovuti alle condizioni particolarmente fragili di tali aree”, avverte la Protezione civile. Tra i principali scenari di impatto al suolo dei temporali legati ad un rischio idrogeologico localizzato si segnalano: ruscellamenti ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 ottobre 2020) Ladella Regioneha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo a partire dalle 12 di, domenica 11 ottobre alle 12 di lunedi’ 12 ottobre sull’intero territorio regionale. Si prevedono “precipitazioni sparse anche a carattere di “moderato rovescio” o temporale con locali raffiche di vento”. “Si raccomanda agli enti competenti di prestare particolare attenzione alle zone del territorio interessate da incendi boschivi che potrebbero determinare occasionali fenomeni franosi dovuti alle condizioni particolarmente fragili di tali aree”, avverte la. Tra i principali scenari di impatto al suolo dei temporali legati ad un rischio idrogeologico localizzato si segnalano: ruscellamenti ...

