Maltempo, Borrelli: “Danni in Piemonte importanti ma credibili, saremo tempestivi” (Di sabato 10 ottobre 2020) “La Regione Piemonte ha dimostrato in una situazione in cui era gravemente colpita di riuscire con le proprie forze a reagire e intervenire. I danni che avete quantificato sono importanti, ma sono credibili“. Così il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, che oggi ha sorvolato in elicottero i luoghi del Piemonte colpiti dall’alluvione del 2-3 ottobre e incontrato i sindaci del territorio. Prima tappa stamattina ad Omegna (Vco) accompagnato dall’assessore regionale alla Protezione civile, Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi, poi sorvolo in elicottero di Varallo (Vc) e Romagnano Sesia (No), altro sopralluogo in Valle Cervo (Bi) insieme alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, incontro con i sindaci delle province di Biella, Vercelli, ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) “La Regioneha dimostrato in una situazione in cui era gravemente colpita di riuscire con le proprie forze a reagire e intervenire. I danni che avete quantificato sono, ma sono“. Così il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo, che oggi ha sorvolato in elicottero i luoghi delcolpiti dall’alluvione del 2-3 ottobre e incontrato i sindaci del territorio. Prima tappa stamattina ad Omegna (Vco) accompagnato dall’assessore regionale alla Protezione civile, Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi, poi sorvolo in elicottero di Varallo (Vc) e Romagnano Sesia (No), altro sopralluogo in Valle Cervo (Bi) insieme alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, incontro con i sindaci delle province di Biella, Vercelli, ...

