Maglia Milan 2021/22: design moderno ispirato a EXPO – FOTO (Di sabato 10 ottobre 2020) La Maglia 2021/22 del Milan potrebbe avere un design moderno che si ispira a EXPO 2015: le prime immagini – FOTO Il Milan sta già progettando la Maglia per la stagione 2021/22. Come rivelato da numerosi portali specializzati, la prima divisa targata Puma sarà moderna. Le strisce verticali rossonere presenterebbero diverse larghezze e non saranno di uguale dimensione. Il design celebrerebbe EXPO, l’esposizione universale che si è svolta a Milano nel 2015. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) La/22 delpotrebbe avere unche si ispira a2015: le prime immagini –Ilsta già progettando laper la stagione/22. Come rivelato da numerosi portali specializzati, la prima divisa targata Puma sarà moderna. Le strisce verticali rossonere presenterebbero diverse larghezze e non saranno di uguale dimensione. Ilcelebrerebbe, l’esposizione universale che si è svolta ao nel 2015. Leggi su Calcionews24.com

