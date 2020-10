Maccalli e Chiacchio in Italia "Eravamo legati agli alberi" (Di sabato 10 ottobre 2020) Nino Materi Il racconto dei due ostaggi ai pm: "Sequestro gestito da tre gruppi di islamisti. Mai ricevute minacce di morte" Padre Gigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono tornati in Italia. Questa è l'unica bella notizia. Tutto il resto fa parte di un protocollo di facciata che, ipocritamente, non tiene conto delle gravi ripercussioni che la liberazione degli ostaggi (questi ultimi al pari dei tanti che li hanno preceduti e di quelli che li seguiranno) comporta nel grande Risiko geopolitico della sicurezza internazionale. I due nostri connazionali, rilasciati insieme con il maliano Soumalia Cisse e la francese Sophie Petronin, sono stati le decisive contropartite per la liberazione disposta dalle autorità di Bamako di 180 militanti jihadisti; terroristi scarcerati nel giro di 48 ore: 70 sabato scorso e altri 110 ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Nino Materi Il racconto dei due ostaggi ai pm: "Sequestro gestito da tre gruppi di islamisti. Mai ricevute minacce di morte" Padre Gigie Nicolasono tornati in. Questa è l'unica bella notizia. Tutto il resto fa parte di un protocollo di facciata che, ipocritamente, non tiene conto delle gravi ripercussioni che la liberazione degli ostaggi (questi ultimi al pari dei tanti che li hanno preceduti e di quelli che li seguiranno) comporta nel grande Risiko geopolitico della sicurezza internazionale. I due nostri connazionali, rilasciati insieme con il maliano Soumalia Cisse e la francese Sophie Petronin, sono stati le decisive contropartite per la liberazione disposta dalle autorità di Bamako di 180 militanti jihadisti; terroristi scarcerati nel giro di 48 ore: 70 sabato scorso e altri 110 ...

