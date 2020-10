L’Uragano Delta ha raggiunto gli USA: mareggiate e inondazioni sulla costa, le FOTO dalla Louisiana (Di sabato 10 ottobre 2020) L’uragano Delta è arrivato sulla costa USA: ha effettuato in landfall in Louisiana, approdando come uragano di 2ª categoria, per poi indebolirsi a 1ª categoria. E’ il decimo uragano che quest’anno giunge negli Stati Uniti, il primo nella storia con nome da una lettera dell’alfabeto greco (usato quando si esaurisce l’elenco annuale dei nomi). Nonostante l’indebolimento, Delta genera piogge torrenziali, mareggiate pericolose e inondazioni. Il ciclone era approdato sulla costa orientale messicana mercoledì 7 ottobre, tra Cancún e Playa del Carmen, costringendo le autorità a evacuare le zone turistiche.L'articolo L’Uragano Delta ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) L’uraganoè arrivatoUSA: ha effettuato in landfall in, approdando come uragano di 2ª categoria, per poi indebolirsi a 1ª categoria. E’ il decimo uragano che quest’anno giunge negli Stati Uniti, il primo nella storia con nome da una lettera dell’alfabeto greco (usato quando si esaurisce l’elenco annuale dei nomi). Nonostante l’indebolimento,genera piogge torrenziali,pericolose e. Il ciclone era approdatoorientale messicana mercoledì 7 ottobre, tra Cancún e Playa del Carmen, costringendo le autorità a evacuare le zone turistiche.L'articolo L’Uraganoha ...

ValentinaInLA : #HurricaneDelta has weakened to a Category 1 storm after making landfall as a Category 2 near Creole, Louisiana Si… - ValentinaInLA : Tocca terra in Louisiana con la potenza di un categoria 2, l’uragano Delta nelle stesse zone colpite solo 6 settima… - tizianaq : RT @Giulio_Firenze: L'occhio dell'uragano Delta. - claudiomilani6 : RT @Giulio_Firenze: L'occhio dell'uragano Delta. - ottosette56 : RT @Giulio_Firenze: L'occhio dell'uragano Delta. -