Luca Argentero | la fidanzata Cristina Marino spiega perché la figlia si chiama Nina Speranza

(Di sabato 10 ottobre 2020)è tornata a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 10 ottobre 2020. Prima intervista da mamma per ladi. La scorsa primavera è infatti nata, che ha completamente stravolto la vita dei suoi famosi genitori. Nel salotto di Silvia Toffaninhato il motivo … L'articolo: laperché lasiproviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Cristina Marino racconta dei regali di Luca Argentero dopo il parto (Foto) - #Cristina #Marino #racconta #regali - zazoomblog : Cristina Marino racconta dei regali di Luca Argentero dopo il parto (Foto) - #Cristina #Marino #racconta #regali - zazoomblog : Luca Argentero e Cristina Marino sposi c’è la data - #Argentero #Cristina #Marino #sposi - infoitcultura : Quando Myriam Catania ebbe un terribile incidente stradale: “Luca Argentero era con me ogni giorno…” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Rossella Izzo ricorda l'incidente di Myriam Catania: «Luca Argentero le ha detto ti aspetterò… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Un momento indimenticabile per la modella, diventata mamma per la prima volta e per Luca Argentero che, stando a quanto dichiarato dalla sua dolce metà, sembra essere un genitore impeccabile ...Luca Argentero romanticissimo stava preparando tutto per il matrimonio a sorpresa con Cristina Marino ma purtroppo il lockdown ha rovinato tutto (foto). Lei lo ha scoperto dopo e nonostante l’attore ...