Lory Del Santo vuota il sacco sulla storia fra Gabriel Garko e Manuela Arcuri: “Lui si blocca…” (Di sabato 10 ottobre 2020) Lory Del Santo sgancia una bomba su Gabriel Garko Domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’urso. Tra i tanti ospiti presenti c’era anche Lory Del Santo che, in merito al coming out di Gabriel Garko al GF Vip 5, ha sganciato una nuova bomba sull’attore torinese. Qualcosa che riguardarebbe la relazione sentimentale tra il protagonista de ‘L’onore e il Rispetto’ e la collega di Latina, Manuela Arcuri. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. Gabriel Garko si sarebbe bloccato davanti a Manuela Arcuri: la ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 ottobre 2020)Delsgancia una bomba suDomenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’urso. Tra i tanti ospiti presenti c’era ancheDelche, in merito al coming out dial GF Vip 5, ha sganciato una nuova bomba sull’attore torinese. Qualcosa che riguardarebbe la relazione sentimentale tra il protagonista de ‘L’onore e il Rispetto’ e la collega di Latina,. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.si sarebbe bloccato davanti a: la ...

