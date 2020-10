Lorella Cuccarini rompe il silenzio | «Hanno cercato di screditarmi | non ho pugnalato nessuno»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 ottobre 2020) «È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Dopo trentacinque anni, credo di non dover dimostrare nulla. Sono stata sempre una donna libera e la mia vita professionale lo ha dimostrato». A tre mesi dall’addio a La vita in diretta, Lorella Cuccarini rompe il silenzio e spiega il perché della lettera di congedo circolata all’interno della redazione che descriveva l’ex collega Alberto Matano come un «maschilista». Lo fa a Verissimo, pronta a prendersi le sue responsabilità e a dire per la prima volta la sua versione dei fatti.