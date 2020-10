Lorella Cuccarini ed Alberto Matano | come sono nati i dissapori? Le parole di lei

(Di sabato 10 ottobre 2020) Se ne parla da molto, traedl’amicizia è conclusa. Ora la conduttrice, si sfoga a Verissimo(Fonte foto: web)“Faceva il miglior amico”, con questa frase,rende piccante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, per il palinsesto di Verissimo. Naturalmente, la conduttrice e ballerina, si riferiva al collega,, con cui lo strappo sembra irricucibile. Per chi non volesse perdersi le dichiarazioni della showgirl, che iniziò la sua carriera televisiva a metà degli anni ’80, oggi pomeriggio, c’è solo da ...

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su… - Marmellinha : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su #can… - MarthyMar067 : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su #can… - bonucci_daniela : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su #can… - Denise25585 : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su #can… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini rompe per la prima volta il silenzio a Verissimo, parlando della tanto discussa mail mandata alla direzione della ‘Vita in Diretta’ prima dell’addio al programma condotto con Alberto ...Verissimo torna oggi su Canale 5, alle 16:00, con una nuova puntata ricca di ospiti, tra cui i due sex symbol Can Yaman e Michele Morrone. Ci sarà Can Yaman tra gli ospiti di Verissimo nella nuova pun ...