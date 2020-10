Lombardia, Gallera: “Oggi 1.100 nuovi contagi” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Negli ultimi giorni sta succedendo una forte crescita dei positivi legato presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, al ritorno in ufficio e questo ha portato oggi a 1.100 positivi. Detto questo è un elemento che dobbiamo tenere sotto controllo, ma il numero dei ricoverati è basso, il numero delle terapie intensive è stabile“. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, durante un convegno a Milano parlando del numero dei contagiati odierni. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Negli ultimi giorni sta succedendo una forte crescita dei positivi legato presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, al ritorno in ufficio e questo ha portato oggi a 1.100 positivi. Detto questo è un elemento che dobbiamo tenere sotto controllo, ma il numero dei ricoverati è basso, il numero delle terapie intensive è stabile“. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare della, Giulio, durante un convegno a Milano parlando del numero dei contagiati odierni.

carlaruocco1 : L'ULTIMA DI GALLERA E #FONTANA: VACCINI PAGATI IL QUINTUPLO - secondo il Fatto Quotidiano Regione Lombardia ha paga… - MediasetTgcom24 : Covid, Gallera: 'In Lombardia 1.100 positivi nelle ultime 24 ore' #coronavirus - LiaQuartapelle : Vi sembra giusto che in Lombardia non sia ancora partita la campagna vaccinale gratuita per le fasce a rischio, ma… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Sono 1.100 i nuovi contagiati in #Lombardia. E' quanto ha comunicato l'assessore regionale al Welfare, Guido Gallera, a… - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Gallera: 'In Lombardia 1100 nuovi contagiati. Terapie intensive stabili' -