Lombardia, 100mila vaccini antinfluenzali acquistati dalla Regione non avrebbero ok dell'Aifa (Di sabato 10 ottobre 2020) Il consigliere del Pd Astuti: Sarebbe l'ennesimo fatto grave Durissimo il commento del consigliere regionale del Pd Samuele Astuti: "Apprendiamo da un servizio del Tg di La7 che 100mila dei 500mila ... Leggi su fanpage (Di sabato 10 ottobre 2020) Il consigliere del Pd Astuti: Sarebbe l'ennesimo fatto grave Durissimo il commento del consigliere regionale del Pd Samuele Astuti: "Apprendiamo da un servizio del Tg di La7 chedei 500mila ...

pappappero : ANCORA? - sulsitodisimone : Influenza, Astuti: 'In Lombardia 100mila dosi vaccino cinese senza ok Aifa' : La denuncia… - PolAlberto : Influenza, Astuti: 'In Lombardia 100mila dosi vaccino cinese senza ok Aifa' - robreg1 : RT @Adnkronos: Influenza, Astuti: 'In #Lombardia 100mila dosi #vaccino cinese senza ok #Aifa' - fisco24_info : Influenza, Astuti: 'In Lombardia 100mila dosi vaccino cinese senza ok Aifa' : La denuncia del capodelegazione del… -