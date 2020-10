Lo Stato passa all'incasso: da venerdì ripartono le cartelle esattoriali (Di sabato 10 ottobre 2020) Fisco, chi può sorridere, e non pagare nulla fino a dicembre, 7 settembre 2020 Ci sono nove milioni di cartelle esattoriali in arrivo sui contribuenti italiani: se il decreto Agosto prevedeva lo stop ... Leggi su today (Di sabato 10 ottobre 2020) Fisco, chi può sorridere, e non pagare nulla fino a dicembre, 7 settembre 2020 Ci sono nove milioni diin arrivo sui contribuenti italiani: se il decreto Agosto prevedeva lo stop ...

Google sta valutando la possibilità di creare un nuovo termostato Nest, una variante per la quale non sarà necessario il contatto fisico dell'utente con il dispositivo: basteranno le "gesture".

Cagliari, Di Francesco corre ai ripari e passa al 4-2-3-1

Accantonato il tridente, il tecnico sposterà Joao Pedro alle spalle di Simeone per averlo più vicino alla porta ...

