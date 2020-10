Lo schermo dell’arte film festival: tra cinema e arte contemporanea. A Firenze (Di sabato 10 ottobre 2020) Lo schermo dell'arte: i film in anteprima sfoglia la gallery Il resoconto della straordinaria avventura vissuta dallo street artist francese – da New York a Shangai, dalla Palestina alla frontiera tra Usa e Messico – e dei suoi interventi che, con gigantesche fotografie, coinvolgono gli abitanti del luogo è al centro di #JR, realizzato da Jean July e Daniel Ablin in collaborazione con l’artista stesso, uno dei film presentati dalla tredicesima edizione dello schermo dell’arte, progetto che ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 ottobre 2020) Lodell': iin anteprima sfoglia la gallery Il resoconto della straordinaria avventura vissuta dallo street artist francese – da New York a Shangai, dalla Palestina alla frontiera tra Usa e Messico – e dei suoi interventi che, con gigantesche fotografie, coinvolgono gli abitanti del luogo è al centro di #JR, realizzato da Jean July e Daniel Ablin in collaborazione con l’artista stesso, uno deipresentati dalla tredicesima edizione dellodell’, progetto che ...

_PuntoZip_ : SECRET FLORENCE – MAKING OF un cortometraggio a cura dello Schermo dell’arte in collaborazione con Istituto Marango… - CeccarelliL_ : SECRET FLORENCE – MAKING OF un cortometraggio a cura dello Schermo dell’arte in collaborazione con Istituto Marango… -

Ultime Notizie dalla rete : schermo dell’arte Artprice: Sotheby's, Phillips e Ketterer si adeguano alla nuova realtà... Fortune Italia