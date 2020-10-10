LIVE VOLLEY – Casalmaggiore-Perugia 3-0 (25-17 25-20 25-17), Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 10 ottobre 2020) VBC Èpiù Casalmaggiore e Bartoccini Fortinfissi Perugia si sfidano nell’anticipo della quarta giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021 di VOLLEY. Casalmaggiore va a caccia della seconda vittoria contro una Perugia che nel turno precedente ha conquistato i primi punti stagionali. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre 2020 alle ore 19:00. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUARTA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Serie A1 Femminile 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA VBC Èpiù ... Leggi su sportface
LIVE VOLLEY – Monza-Novara 0-0 (19-21) - Serie A1 Femminile 2020/2021 : PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY – Casalmaggiore-Perugia 2-0 (25-17 25-20 18-10) - Serie A1 Femminile 2020/2021 : PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY – Casalmaggiore-Perugia 2-0 (25-17 25-20 7-4) - Serie A1 Femminile 2020/2021 : PUNTEGGIO in DIRETTA
zazoomblog : LIVE VOLLEY – Casalmaggiore-Perugia 2-0 (25-17 25-20 7-4) Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - blab_live : #Volley, #superlega A1 maschile e femminile: il programma e i #pronostici del weekend! - Atsuko20030531 : RT @PowervolleyMI: ?? | ATTACCO A RETE Attacco a rete in corso per l'Allianz Powervolley: dalle ore 20.30 segui la sfida con Vibo con gli a… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Ravenna-Modena 1-3 (26-24 22-25 20-25 19-25) Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Ravenna-Modena 1-1 (26-24 22-25 4-3) Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Ravenna-Mo… -
Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEYLIVE VOLLEY - Monza-Novara 0-0 (18-18), Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA Sportface.it LIVE VOLLEY – Casalmaggiore-Perugia, Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY - Casalmaggiore-Perugia, Serie A1 Femminile 2020/2021: il PUNTEGGIO in DIRETTA dell'anticipo della quarta giornata ...
LIVE VOLLEY – Monza-Novara, Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY - Monza-Novara, Serie A1 Femminile 2020/2021: il PUNTEGGIO in DIRETTA dell'anticipo della quarta giornata ...
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