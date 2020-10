LIVE – Qualifiche F1 GP Eifel (Germania) 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo l’unica sessione di libere andata in scena in mattinata, a causa della pioggia e delle nebbia del venerdì, team e piloti torneranno in pista per la qualifica del Gran Premio dell’Eifel. Sul Nurburgring, alle ore 15:00, il via alle Qualifiche con tanto di lotta sul millesimo per la conquista della pole position e per un buon piazzamento sulla griglia di partenza. Le Qualifiche del GP dell’Eifel le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la griglia di partenza, le dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti di giornata. Segui il LIVE delle Qualifiche AGGIORNA ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo l’unica sessione di libere andata in scena in mattinata, a causa della pioggia e delle nebbia del venerdì, team e piloti torneranno in pista per la qualifica del Gran Premio dell’. Sul Nurburgring, alle ore 15:00, il via allecon tanto di lotta sul millesimo per la conquista della pole position e per un buon piazzamento sulla griglia di partenza. Ledel GP dell’le potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la griglia di partenza, le dichiarazioni dei protagonisti egli approfondimenti di giornata. Segui ildelleAGGIORNA ...

