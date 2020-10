LIVE Palermo | la conferenza stampa di mister Boscaglia | segui la diretta su Mediagol it

Leggi su mediagol

(Di sabato 10 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà-Avellino.Nella giornata di domani, domenica 11 ottobre, la compagine rosanero affronterà fra le mura dello Stadio “Libero Liberati” gli uomini di Piero Braglia (fischio d'inizio alle ore 15). La sfida, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), costituisce un ennesimo test probante, dopo il banco di prova di Terni.Chi interverrà inalla vigilia del match è proprio il tecnico dellatestuale su.it.eventoid=952651