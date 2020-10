LIVE – Giro d’Italia 2020 | ottava tappa | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020) Latestuale dell‘deld’Italia, la Giovinazzo-Vieste di 200 chilometri. Un’altra frazione ricca di insidie per la Corsa Rosa, che risale la Puglia alla vigilia del secondo arrivo in salita di quest’edizione. Il circuito finale di Vieste potrebbe riservare sorprese anche importanti, unaassolutamente da non perdere grazie a Sportface.it che ve la racconterà fin dalla partenza con gliin tempo reale. Segui ila partire dalle 11:35 PERCORSO E ALTIMETRIA COME VEDERE LAIN TV E STREAMING AGGIORNA LA