Lippi | “Di questo passo il campionato sarà deciso dai contagi”

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Uno nella trasmissione "Un giorno da pecora". Riaprire gli stadi? Non è un problema per il calcio. Gli impianti da 80 mila posti possono ospitare 20 mila persona in sicurezza e a distanza. Se continuiamo così, c'è il rischio che il campionato sia deciso dai contagi.

