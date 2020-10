Linea ferroviaria Valle Caudina, i sindacati: “La Regione faccia i lavori necessari per riaprire la tratta” (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa da parte dell’OO.SS. FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti Territoriali. “Sono passati oramai 8 mesi da quando un inconveniente d’esercizio ha bloccato la mobilità dei pendolari, degli studenti e dei turisti che usufruivano del servizio treni della Linea Napoli-Cancello- Benevento via Valle Caudina. Malgrado il Covid-19 e gli innumerevoli ritardi causati dall’impossibilità di svolgere le normali attività lavorative (come la messa in sicurezza dell’infrastruttura), non sembra comunque possibile giustificare le tante criticità che l’utenza quotidianamente vive ed è costretta a subire sia in termini di benessere che di vivibilità. Giorno dopo giorno si distaccano i viaggiatori dal ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa da parte dell’OO.SS. FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti Territoriali. “Sono passati oramai 8 mesi da quando un inconveniente d’esercizio ha bloccato la mobilità dei pendolari, degli studenti e dei turisti che usufruivano del servizio treni dellaNapoli-Cancello- Benevento via. Malgrado il Covid-19 e gli innumerevoli ritardi causati dall’impossibilità di svolgere le normali attività lavorative (come la messa in sicurezza dell’infrastruttura), non sembra comunque possibile giustificare le tante criticità che l’utenza quotidianamente vive ed è costretta a subire sia in termini di benessere che di vivibilità. Giorno dopo giorno si distaccano i viaggiatori dal ...

LuceverdeRadio : ??#treni #lavori -linea Napoli - Salerno via Monte del Vesuvio sospesa la circolazione ferroviaria fino a domenic… - ieyasu_sawada : Pazzo suicida si sdraia sui binari della linea ferroviaria Roma-Napoli. Muore con otto ore di ritardo.hahaha - fontanabuona : Guasto sulla linea ferroviaria, treni in ritardo - lucainge_tweet : Guasto sulla linea ferroviaria, treni in ritardo - tigullio_tweet : Guasto sulla linea ferroviaria, treni in ritardo -

Ultime Notizie dalla rete : Linea ferroviaria Guasto sulla linea ferroviaria, ritardi e cancellazioni GenovaToday I sindacati: non ci si dimentichi della ferrovia Valle Caudina

Come OOSS ribadiamo la necessità imprescindibile di non dimenticarsi della linea ferroviaria Valle Caudina, che costituisce il percorso più breve per garantire gli spostamenti tra il capoluogo napolet ...

Raddoppio ferrovia, i lavori di costruzione andranno avanti almeno altri due anni

Rfi: «È necessario prorogare i termini di efficacia della pubblica utilità». La sindaca: «Si sono accumulati ritardi» ...

Come OOSS ribadiamo la necessità imprescindibile di non dimenticarsi della linea ferroviaria Valle Caudina, che costituisce il percorso più breve per garantire gli spostamenti tra il capoluogo napolet ...Rfi: «È necessario prorogare i termini di efficacia della pubblica utilità». La sindaca: «Si sono accumulati ritardi» ...