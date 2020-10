Legge Zan, tremila persone in piazza a Milano per chiedere l’approvazione. Anche Beppe Sala favorevole (Di sabato 10 ottobre 2020) L’estate è passata, ma la Legge Zan contro l’omotransfobia (ancora) no. Per chiederne una rapida approvazione 3mila persone sono scese in piazza oggi a Milano per chiedere al Parlamento «una buona Legge contro l’omolesbobitransfobia e la misoginia» dopo l’ostruzionismo di una parte dei deputati e i rimandi estivi. Il cosiddetto ddl Zan, dal nome del primo firmatario, il deputato del Pd Alessandro Zan, dovrebbe sbarcare in aula il 20 ottobre ed essere approvato a stretto giro. Estenderebbe le protezioni attualmente in vigore per le etnie e l’orientamento religioso previste dalla cosiddetta Legge Mancino del 1993 Anche all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Sul palco, ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) L’estate è passata, ma laZan contro l’omotransfobia (ancora) no. Per chiederne una rapida approvazione 3milasono scese inoggi aperal Parlamento «una buonacontro l’omolesbobitransfobia e la misoginia» dopo l’ostruzionismo di una parte dei deputati e i rimandi estivi. Il cosiddetto ddl Zan, dal nome del primo firmatario, il deputato del Pd Alessandro Zan, dovrebbe sbarcare in aula il 20 ottobre ed essere approvato a stretto giro. Estenderebbe le protezioni attualmente in vigore per le etnie e l’orientamento religioso previste dalla cosiddettaMancino del 1993all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Sul palco, ...

BeppeSala : Chiedo al Parlamento di accelerare la discussione sul disegno di legge Zan e di farlo in tempi rapidi, superando gl… - repubblica : In tremila a Milano per dire basta all'omotransfobia e alla misoginia: il presidio a sostegno della legge Zan - Chiaracivello : Omotransfobia, a Milano il presidio a sostegno della legge Zan: 'Ora basta con violenza e discriminazione'… - pfmajorino : Omofobia, manifestazione a Milano per chiedere approvazione Legge Zan - mcdannolove : RT @radio_zek: 'Ora basta': a #Milano la manifestazione a sostegno della legge Zan contro l'#omotransfobia -