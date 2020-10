Legge di bilancio: fino a 4 miliardi per nuova Cig-Covid “selettiva” e 3 miliardi per favorire nuove assunzioni stabili (Di sabato 10 ottobre 2020) Prime, approssimative, indicazioni sui contenuti della prossima Legge di bilancio. Una manovra che, come ricordato nei giorni scorsi dal ministro per l’Economia Roberto Gualtieri, avrà dimensioni mai viste prima. Nella Legge dovrebbe entrare un nuovo pacchetto da 2-3 miliardi di euro in forma di sgravi contributivi per favorire assunzioni a tempo indeterminato. Dovrebbero essere inoltre stanziati altri 3-4 miliardi per una proroga della cassa integrazione Covid destinati ai settori produttivi in maggiore sofferenza, valutati in base all’entità del calo dei fatturati. Sulle misure della prossima manovra il ministro Gualtieri ha fornito alcune indicazioni questa mattina nel suo intervento alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Prime, approssimative, indicazioni sui contenuti della prossimadi. Una manovra che, come ricordato nei giorni scorsi dal ministro per l’Economia Roberto Gualtieri, avrà dimensioni mai viste prima. Nelladovrebbe entrare un nuovo pacchetto da 2-3di euro in forma di sgravi contributivi pera tempo indeterminato. Dovrebbero essere inoltre stanziati altri 3-4per una proroga della cassa integrazionedestinati ai settori produttivi in maggiore sofferenza, valutati in base all’entità del calo dei fatturati. Sulle misure della prossima manovra il ministro Gualtieri ha fornito alcune indicazioni questa mattina nel suo intervento alla ...

Le pensioni potrebbero cresce nel 2021. Chi, per esempio, ha un assegno lordo di 15mila euro annui, lo vedrà crescere di circa 5 euro al mese.

Piano per spinta assunzioni. Ammortizzatori per chi ha perdite. Gualtieri: 'Altre misure 'ponte' anti-crisi. Necessarie creatività e flessibilità fino a vaccini'. Landini: 'Governo ci convochi' (ANSA) ...

