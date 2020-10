League of Legends riapre al pubblico. Le Finals dei Mondiali 2020 con oltre 6.000 spettatori (Di sabato 10 ottobre 2020) La LPL ha rivelato che le finali del Campionato del mondo 2020 di League of Legends accoglieranno un pubblico di 6.312 persone allo stadio di calcio Pudong di Shanghai. La conferma è arrivata grazie ad un post pubblicato dalla League of Legends Pro League sul suo account Weibo. La giornalista di LPL Ran ha poi tradotto il post sulla sua pagina Tumblr. “Quest’anno è stato estremamente complicato a causa del Covid.19, ed è davvero apprezzabile che Riot sia riuscita comunque ad organizzare i Mondiali di quest’anno”, si legge. “Per le finali, sotto chiare istruzioni del governo locale, ci saranno 6.312 biglietti per il pubblico, che verranno assicurati attraverso un programma della lotteria ... Leggi su esports247 (Di sabato 10 ottobre 2020) La LPL ha rivelato che le finali del Campionato del mondodiofaccoglieranno undi 6.312 persone allo stadio di calcio Pudong di Shanghai. La conferma è arrivata grazie ad un post pubblicato dallaofProsul suo account Weibo. La giornalista di LPL Ran ha poi tradotto il post sulla sua pagina Tumblr. “Quest’anno è stato estremamente complicato a causa del Covid.19, ed è davvero apprezzabile che Riot sia riuscita comunque ad organizzare idi quest’anno”, si legge. “Per le finali, sotto chiare istruzioni del governo locale, ci saranno 6.312 biglietti per il, che verranno assicurati attraverso un programma della lotteria ...

