Le scuole nella foresta che obbligano le ragazze alle mutilazioni genitali (Di sabato 10 ottobre 2020) «Il nostro governo, voi dall’Europa non potete dirci che dobbiamo rinunciare alla nostra tradizione. È parte di noi». È un capo villaggio in Liberia che urla queste parole alla telecamera che lo sta riprendendo. La tradizione che vuole tutelare è una lesione gravissima per le donne: la mutilazione genitale femminile che è il viatico per entrare in una scuola tradizionale per ragazze, la scuola nella foresta. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 ottobre 2020) «Il nostro governo, voi dall’Europa non potete dirci che dobbiamo rinunciare alla nostra tradizione. È parte di noi». È un capo villaggio in Liberia che urla queste parole alla telecamera che lo sta riprendendo. La tradizione che vuole tutelare è una lesione gravissima per le donne: la mutilazione genitale femminile che è il viatico per entrare in una scuola tradizionale per ragazze, la scuola nella foresta.

