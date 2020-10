Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: in arrivo forti temporali, torna anche la neve (Di sabato 10 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, domenica 11 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare. Al Nord: generali condizioni di maltempo sulla Liguria centro orientale, sulla bassa Lombardia, sul Triveneto e sull’Emilia-Romagna; con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco in attenuazione dalle ore pomeridiane, ad eccezione delle relative zone costiere adriatiche. I fenomeni risulteranno intensi su levante ligure, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia ed assumeranno carattere nevoso sui settori alpini orientali, con quota neve in calo fino a 1000-1200 metri. Sulle restanti aree settentrionali il cielo risulterà parzialmente nuvoloso, con decise schiarite dalla serata su pianura piemontese e Liguria di ponente. Centro e Sardegna: molte nubi sull’isola con piogge e rovesci, in ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, domenica 11 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica. Al Nord: generali condizioni di maltempo sulla Liguria centro orientale, sulla bassa Lombardia, sul Triveneto e sull’Emilia-Romagna; con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco in attenuazione dalle ore pomeridiane, ad eccezione delle relative zone costiere adriatiche. I fenomeni risulteranno intensi su levante ligure, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia ed assumeranno carattere nevoso sui settori alpini orientali, con quotain calo fino a 1000-1200 metri. Sulle restanti aree settentrionali il cielo risulterà parzialmente nuvoloso, con decise schiarite dalla serata su pianura piemontese e Liguria di ponente. Centro e Sardegna: molte nubi sull’isola con piogge e rovesci, in ...

