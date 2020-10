"Le nostre borse scelte da Elisabetta e Grace Kelly. Ora la sfida del Covid"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) Quando, nel 1955,vinse l’Oscar, portava con sé una borsa di Leu Locati. In occasioni ufficiali, con tanto di foto di rito, la regina d’Inghilterra aveva al braccio l’accessorio made in Milano. Ledel marchio nato nel 1908 grazie a Luigi Locati, che da Bergamo si spostò a Milano, hanno viaggiato, e viaggiano ancora, lontano, passando a Buckingham Palace e arrivando fino in Giappone. Ma il cuore della produzione resta a Milano. “La nostra azienda lavora al 95% con l’estero, ma abbiamo un forte legame con la nostra regione. Pensi che la nostra sede, dove abbiamo lo show room ma anche la produzione, si trova proprio nel centro di Milano, a poche centinaia di metri dal Duomo. Siamo l’unica azienda che ha fatto questa scelta e non abbiano nessuna intenzione di ...