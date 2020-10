Le Little Mix nel loro nuovo singolo lanciano una frecciatina a Simon Cowell (Di sabato 10 ottobre 2020) Le Little Mix nel loro ultimo singolo Not A Pop Song hanno lanciato una frecciatina a Simon Cowell, il papà di X Factor che le ha scoperte, unite e prodotte, dato che ha gestito la loro carriera fino al loro ultimo album con l’etichetta discografica Syco che ha appena chiuso. In Not A Pop Song, Jesy, Jade, Leigh-Anne e Perrie hanno menzionato il loro vecchio capo Simon Cowell tirandogli una frecciatina: “I don’t do what Simon says”, ovvero “Io non faccio quello che Simon dice”. “I don’t do what Simon says. Get the message cuz it’s read. That’s the life it ... Leggi su biccy (Di sabato 10 ottobre 2020) LeMix nelultimoNot A Pop Song hanno lanciato una, il papà di X Factor che le ha scoperte, unite e prodotte, dato che ha gestito lacarriera fino alultimo album con l’etichetta discografica Syco che ha appena chiuso. In Not A Pop Song, Jesy, Jade, Leigh-Anne e Perrie hanno menzionato ilvecchio capotirandogli una: “I don’t do whatsays”, ovvero “Io non faccio quello chedice”. “I don’t do whatsays. Get the message cuz it’s read. That’s the life it ...

mtvitalia : La cosa migliore è che non ci sono risentimenti, solo voglia di verità e di scrivere le proprie regole ?? #LittleMix… - anittasmile_ : palco mundo: katy perry ariana grande little mix anitta palco sunset: jessie j troye sivan IZA giulia be sonhei? - xinvisible_ : Quando ho visto questa parte di lovesick girl, mi è venuta subito in mente quella in shout out to my ex delle Littl… - peleite02 : RT @mtvitalia: La cosa migliore è che non ci sono risentimenti, solo voglia di verità e di scrivere le proprie regole ?? #LittleMix #NotAPop… - _mmire : RT @vodkahaz_28: Le Little mix che cantano: “I DON’T DO WHAT SIMON SAYS'. Sento gli One direction e tantissimi altri artisti urlare 'FUCK Y… -

Le Little Mix hanno annunciato l'uscita di LM5: The Tour Film, il docu-film che ti porterà nel dietro le quinte della loro ultima tournée a sostegno del loro quinto album in studio "LM5".

