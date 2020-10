Le Forze dell’Ordine e la dittatura sanitaria: intervista al Generale Antonio Pappalardo. Video (Di sabato 10 ottobre 2020) intervista di Nicola Bizzi ad Antonio Pappalardo ex Generale a capo del Movimento Gilet Arancioni. Ci scusiamo per i lievi disturbi audio. Le Forze dell’Ordine e la dittatura sanitaria: intervista al Generale Antonio Pappalardo. Video proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 10 ottobre 2020)di Nicola Bizzi adexa capo del Movimento Gilet Arancioni. Ci scusiamo per i lievi disturbi audio. Ledell’Ordine e laalproviene da Database Italia.

