Le Epistole di dante tra Italia e Germania

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 11 ottobre 2020) In un saggio magistrale, consacrato dalla raccolta Geografia e storia della letteraturana, Carlo Dionisotti tracciava la Varia fortuna diin epoca moderna e marcava – vero punto di svolta – «nell’unanime e abbonmente retorica e poetica celebrazionesca del 1865 l’ultima scena del favoloso dramma risorgimentale». Dal quel punto in avanti «uomini di scuola, professori e funzionari» della neonatapur «disposti ad accettare o subire la disciplina di una nazione malferma e povera» non avrebbero però più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.