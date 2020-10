L’agente di Schöne: “Pronti ad azioni legali contro il Genoa” (Di sabato 10 ottobre 2020) In poco più di un anno, Lasse Schöne è passato dall’essere un acquisto strepitoso del Genoa, dopo la grande stagione fatta con l’Ajax nel 2018-19, ad essere a sorpresa escluso dal club ligure per la lista per la Serie A 2020-21. Dopo il durissimo attacco fatto in settimana, ai microfoni del sito olandese ‘Voetbal International’, l’agente di Schöne, Revien Kanhai ha annunciato di aver intrapreso un’azione legale contro il club rossoblù: “Abbiamo detto la nostra questa settimana sull’intero corso degli eventi, ma non lo lasceremo passare. Il mio assistito è stato trattato in modo scandaloso e poiché gli accordi sono stati violati stiamo agendo in altri modi. Abbiamo intrapreso un’azione legale immediata contro il Genoa CFC perché ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) In poco più di un anno, Lasse Schöne è passato dall’essere un acquisto strepitoso del Genoa, dopo la grande stagione fatta con l’Ajax nel 2018-19, ad essere a sorpresa escluso dal club ligure per la lista per la Serie A 2020-21. Dopo il durissimo attacco fatto in settimana, ai microfoni del sito olandese ‘Voetbal International’, l’agente di Schöne, Revien Kanhai ha annunciato di aver intrapreso un’azione legaleil club rossoblù: “Abbiamo detto la nostra questa settimana sull’intero corso degli eventi, ma non lo lasceremo passare. Il mio assistito è stato trattato in modo scandaloso e poiché gli accordi sono stati violati stiamo agendo in altri modi. Abbiamo intrapreso un’azione legale immediatail Genoa CFC perché ...

gnomini : RT @buoncalcio: #Genoa, non c’è pace tra #Schöne e il club rossoblu: parla nuovamente l’agente ?? - buoncalcio : #Genoa, non c’è pace tra #Schöne e il club rossoblu: parla nuovamente l’agente ?? - infoitsport : Genoa, l’agente di Schöne: “Che tristezza come lo stanno trattando” - AngeloArecco : RT @dna_rossoblu: #Schøne: nonostante le dichiarazioni dell'agente, la rescissione dopo l'acquisto del #Genoacfc è opzione non percorribile… - TMit_news : Genoa, Lasse Schöne fuori squadra. L'agente attacca il DS Faggiano -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Schöne Prysmian, garanzia di Sace per i cavi elettrici sottomarini green della Gran Bretagna Corriere della Sera