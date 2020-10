La tennista polacca Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros (Di sabato 10 ottobre 2020) La 19enne tennista polacca Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros, il più importante torneo al mondo sulla terra, che si gioca ogni anno a Parigi, in Francia. Swiatek, che nella classifica WTP delle tenniste più forti al mondo è Leggi su ilpost (Di sabato 10 ottobre 2020) La 19enneIgahail, il più importante torneo al mondo sulla terra, che si gioca ogni anno a Parigi, in Francia., che nella classifica WTP delle tenniste più forti al mondo è

ilpost : La tennista polacca Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros - fabturco : La tennista polacca Iga #Swiatek ha vinto il Roland Garros! Ha battuto in finale l'americana Sofia Kenin 6-4, 6-1. - vitasportivait : ??#Tennis | #RolandGarros Le statistiche ?? Iga #Swiatek ???? diventa la seconda tennista polacca a raggiungere una… - SuperTennisTv : La 19enne @iga_swiatek è la prima tennista polacca???? a raggiungere la finale del #RolandGarros nell'Era Open!… - InnocenceGracek : #IgaSwiatek Erano anni che non trovavo una tennista per cui tifare. Questa polacca gioca benissimo. -