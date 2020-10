La storia di Conte senza mascherina al ristorante (Di sabato 10 ottobre 2020) Poco fa da Palazzo Chigi è arrivata una smentita per un articolo del Tempo: “In riferimento all’articolo pubblicato oggi sul quotidiano ‘Il Tempo’, si precisa che la foto in cui appare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risale al 17 settembre e non, come erroneamente riportato, a ‘tre sere fa’, quando erano in vigore l’ordinanza della Regione Lazio e le ultime disposizioni approvate dal Consiglio dei ministri del 7 ottobre”. Nella nota viene anche precisato che “nonostante il 17 settembre non fossero ancora in vigore le nuove disposizioni, il presidente Conte ha tolto la mascherina solo nel momento in cui è stata scattata la foto” Cosa aveva scritto il Tempo? Nell’articolo firmato da Francesco Storace il presidente del Consiglio era stato accusato ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Poco fa da Palazzo Chigi è arrivata una smentita per un articolo del Tempo: “In riferimento all’articolo pubblicato oggi sul quotidiano ‘Il Tempo’, si precisa che la foto in cui appare il presidente del Consiglio, Giuseppe, risale al 17 settembre e non, come erroneamente riportato, a ‘tre sere fa’, quando erano in vigore l’ordinanza della Regione Lazio e le ultime disposizioni approvate dal Consiglio dei ministri del 7 ottobre”. Nella nota viene anche precisato che “nonostante il 17 settembre non fossero ancora in vigore le nuove disposizioni, il presidenteha tolto lasolo nel momento in cui è stata scattata la foto” Cosa aveva scritto il Tempo? Nell’articolo firmato da Francesco Storace il presidente del Consiglio era stato accusato ...

Poco fa da Palazzo Chigi è arrivata una smentita per un articolo del Tempo: “In riferimento all’articolo pubblicato oggi sul quotidiano ‘Il Tempo’, si precisa che la foto in cui appare il presidente ...

