La pillola dei 5 giorni dopo senza ricetta | Lo ha stabilito l’Agenzia Italiana del Farmaco

Cristina Martelli Via l'obbligo della prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni ulipistral acetato (EllaOne), il Farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto. Lo ha stabilito l'Agenzia Italiana del Farmaco con la Determina n. 998 dello scorso 8 ottobre. "Si tratta di uno strumento altamente efficace per la contraccezione d'emergenza …

