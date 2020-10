La parola «mafia»? Esempio di dialetto siciliano. L’incredibile frase in un testo scolastico edito da Mondadori (che si scusa) (Di sabato 10 ottobre 2020) «mafia» è un termine rappresentativo del dialetto siciliano? Sì, secondo un libro di testo per le scuole elementari – il «Leggere è», edito da Mondadori. In una sezione in cui vengono elencati vari esempi di parole della lingua italiana derivanti da un dialetto regionale, si legge chiaramente: «mafia (siciliano)». Un accostamento linguistico che ha fatto scoppiare la polemica nella Regione. A dare eco alla questione sono stati Antonio Ferrante, presidente della direzione regionale del Partito democratico, e Aurora Ferreri, componente della direzione regionale. Entrambi hanno definito «vergognoso» l’accostamento. «Una casa editrice storica e ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) «» è un termine rappresentativo del? Sì, secondo un libro diper le scuole elementari – il «Leggere è»,da. In una sezione in cui vengono elencati vari esempi di parole della lingua italiana derivanti da unregionale, si legge chiaramente: «)». Un accostamento linguistico che ha fatto scoppiare la polemica nella Regione. A dare eco alla questione sono stati Antonio Ferrante, presidente della direzione regionale del Partito democratico, e Aurora Ferreri, componente della direzione regionale. Entrambi hanno definito «vergognoso» l’accostamento. «Una casa editrice storica e ...

